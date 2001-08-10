12:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинцу, убившему мать с отцом, дали 16 лет колонии строгого режима
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
08 ноября 2022 года Сахалинским областным судом постановлен обвинительный приговор в отношении жителя Тымовского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти человеку, двух лиц), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Суд установил, что в период времени с 10 по 11 января 2022 года осужденный, находясь дома, будучи в состоянии опьянения, нанес кухонным ножом не менее 10 ударов в область грудной клетки своему отцу, затем не менее 8 ударов в область грудной клетки, а также не менее 1 удара твердым тупым предметом в область правого предплечья матери. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия.
В судебном заседании государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства, собранные в ходе предварительного расследования, свидетельствующие о виновности лица.
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с назначением дополнительного наказания в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Приговор провозглашен в открытом судебном заседании, в законную силу не вступил.
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