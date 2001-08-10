Один удар ножом в живот и три в шею: сахалинца будут судить за покушение на убийство
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В прокуратуре Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее судимого жителя областного центра в покушении на убийство, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Органом предварительного расследования установлено, что 04 сентября 2022 года ночью в ходе конфликта, возникшего в ходе распития алкогольных напитков между обвиняемым и потерпевшим, злоумышленник нанес последнему клинком ножа один удар в область живота, и три удара в область шеи.
После причинения указанных ножевых ранений в жизненно важные органы потерпевшего, посчитав, что последний от полученных травм скончался, поскольку не подавал признаков жизни, обвиняемый с места преступления скрылся.
Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, обвиняемый не смог, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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