Один удар ножом в живот и три в шею: сахалинца будут судить за покушение на убийство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее судимого жителя областного центра в покушении на убийство, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

Органом предварительного расследования установлено, что 04 сентября 2022 года ночью в ходе конфликта, возникшего в ходе распития алкогольных напитков между обвиняемым и потерпевшим, злоумышленник нанес последнему клинком ножа один удар в область живота, и три удара в область шеи.

После причинения указанных ножевых ранений в жизненно важные органы потерпевшего, посчитав, что последний от полученных травм скончался, поскольку не подавал признаков жизни, обвиняемый с места преступления скрылся.

Однако довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего, обвиняемый не смог, поскольку потерпевшему своевременно была оказана медицинская помощь.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 11 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.