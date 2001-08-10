Тихоокеанское
информационное агентство
9 Ноября 2022
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11:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске автоледи не справилась с управлением и врезалась во встречный автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 28-летняя женщина-водитель, имеющая стаж вождения 1 год, управляя автомобилем «Toyota Camry Gracia», в районе дома № 20 по пр. Мира не справилась с управлением и совершила столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Honda Fit Shuttle». После столкновения автомобиль «Honda Fit Shuttle» отбросило на правый тротуар по ходу движения автомобиля, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель автомобиля «Toyota Camry Gracia», 37-летний водитель и 38-летний пассажир автомобиля «Honda Fit Shuttle» получили травмы.

По данному факту проводится проверка.

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