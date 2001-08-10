Сахалинец моментально выплатил все алименты ребенку после ареста автомобиля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской области находится исполнительное производство в отношении гражданина З. о взыскании алиментов в размере четвертой части со всех видов заработка ежемесячно в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина длительное время не выплачивал задолженность по алиментным платежам, в результате чего сумма долга составила более 80 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УФССП.
Сотрудником ведомства в рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должницы.
В соответствии с ответом УМВД ГИБДД по Сахалинской области, за гражданином З. на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство марки "Ленд Ровер Дискавери", в связи с чем судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного исполнения, а именно составлен акт описи и ареста на данный автомобиль.
Чтобы не остаться без транспортного средства, мужчина в течение нескольких часов полностью погасил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
УФССП России по Сахалинской области информирует, что сэкономить время и избежать неприятностей поможет своевременная оплата задолженности, наличие которой можно контролировать с помощью бесплатного сервиса "Банк данных исполнительных производств", размещённого на официальном сайте Управления.
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