Сахалинец моментально выплатил все алименты ребенку после ареста автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской области находится исполнительное производство в отношении гражданина З. о взыскании алиментов в размере четвертой части со всех видов заработка ежемесячно в пользу несовершеннолетнего ребёнка. Мужчина длительное время не выплачивал задолженность по алиментным платежам, в результате чего сумма долга составила более 80 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УФССП.

Сотрудником ведомства в рамках исполнительного производства были направлены запросы в регистрирующие органы и кредитные организации в целях проверки имущественного положения должницы.

В соответствии с ответом УМВД ГИБДД по Сахалинской области, за гражданином З. на праве собственности зарегистрировано автотранспортное средство марки "Ленд Ровер Дискавери", в связи с чем судебным приставом-исполнителем были применены меры принудительного исполнения, а именно составлен акт описи и ареста на данный автомобиль.

Чтобы не остаться без транспортного средства, мужчина в течение нескольких часов полностью погасил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

УФССП России по Сахалинской области информирует, что сэкономить время и избежать неприятностей поможет своевременная оплата задолженности, наличие которой можно контролировать с помощью бесплатного сервиса "Банк данных исполнительных производств", размещённого на официальном сайте Управления.