Сахалинец с наркотиками попытался скрыться при виде патрульной машины, но был задержан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 14 сентября фигурант, находясь дома, заказал через мессенджер наркотическое средство для личного употребления. Вечером ему пришло сообщение с координатами, где можно забрать «заказ». В районе одного СНТ в Южно-Сахалинске фигурант нашел и поднял свертки, сев с ними в свой автомобиль. Уже ночью он приехал к дому и припарковал транспорт. Находясь на парковке, гражданин достал один сверток и употребил часть наркотического средства. Остальные свертки он убрал в бардачок. После употребления положил пакетик с оставшимся веществом на переднее пассажирское сиденье и, уходя из машины домой, оставил его там.
На следующий день он выезжал с заправки и увидел на выезде экипаж ДПС. Так как на его транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки и была неисправна передняя правая фара, фигурант испугался, что его задержат и начал разворачиваться. Сотрудников ДПС привлёк манёвр водителя, и тогда они проследовали за ним, в районе улицы Сахалинской фигурант остановил автомобиль. В присутствии понятых был произведен досмотр транспортного средства, в ходе которого на переднем пассажирском сиденье был обнаружен полимерный пакетик с наркотическим средством; в бардачке были обнаружены ещё два пакета с наркотическим средством.
Изъято было наркотическое средство массой 18,50 грамм и смеси, содержащие в своем составе наркотическое средство, общей массой 3,68 грамма, что образует крупный размер.
Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:21 Сегодня В новом аэровокзале Южно-Сахалинска начался монтаж системы обработки и сортировки багажа
09:50 Сегодня Сочинение сахалинского школьника вошло в сто лучших на Всероссийском конкурсе
10:31 Сегодня В Южно-Сахалинске рассказали про "Путь воды"
14:05 Сегодня На Сахалине владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 11:12 2 Ноября Ремонт дороги и новые светофоры в Южно-Сахалинске
- 13:11 2 Ноября Южносахалинцев приглашают рассказать о благотворителях города
14:02 2 Ноября Сроки благоустройства участка ул. Горького не должны затянуться
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?