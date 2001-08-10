Сахалинец с наркотиками попытался скрыться при виде патрульной машины, но был задержан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окочено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 14 сентября фигурант, находясь дома, заказал через мессенджер наркотическое средство для личного употребления. Вечером ему пришло сообщение с координатами, где можно забрать «заказ». В районе одного СНТ в Южно-Сахалинске фигурант нашел и поднял свертки, сев с ними в свой автомобиль. Уже ночью он приехал к дому и припарковал транспорт. Находясь на парковке, гражданин достал один сверток и употребил часть наркотического средства. Остальные свертки он убрал в бардачок. После употребления положил пакетик с оставшимся веществом на переднее пассажирское сиденье и, уходя из машины домой, оставил его там.

На следующий день он выезжал с заправки и увидел на выезде экипаж ДПС. Так как на его транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки и была неисправна передняя правая фара, фигурант испугался, что его задержат и начал разворачиваться. Сотрудников ДПС привлёк манёвр водителя, и тогда они проследовали за ним, в районе улицы Сахалинской фигурант остановил автомобиль. В присутствии понятых был произведен досмотр транспортного средства, в ходе которого на переднем пассажирском сиденье был обнаружен полимерный пакетик с наркотическим средством; в бардачке были обнаружены ещё два пакета с наркотическим средством.

Изъято было наркотическое средство массой 18,50 грамм и смеси, содержащие в своем составе наркотическое средство, общей массой 3,68 грамма, что образует крупный размер.

Своими умышленными действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.