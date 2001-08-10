В Южно-Сахалинске устанавливаются обстоятельства гибели рабочего

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по сообщению о гибели в ходе авторемонтных работ 57-летнего работника, организовано проведение доследственной проверки.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что при производстве авторемонтных работ большегрузного транспорта (бетономешалка) на одной из производственных баз, расположенной по улице Песочной г. Южно-Сахалинска, на голову рабочего упал задний мост автомобиля. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности при производстве работ.