Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2022
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17:24, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На 11-летнего школьника в Углегорске напала собака

На 11-летнего школьника в Углегорске напала собака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по Углегорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по публикации в средствах массовой информации сведений о нападении собаки на 11-летнего школьника в Углегорске организовано проведение доследственной проверки.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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