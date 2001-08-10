Тихоокеанское
информационное агентство
3 Ноября 2022
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12:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вечерняя погоня на Сахалинской закончилась. Водитель скрылся

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 1 ноября в Южно-Сахалинске в ходе несения службы инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской предприняли попытку остановить автомобиль марки «Toyota Vits». Водитель автомобиля проигнорировал законное требования полицейских об остановке транспортного средства и продолжил движение. Сотрудники Госавтоинспекции организовали преследование. Заехав в тупик в районе улицы Шлакоблочной водитель бросил автомобиль и скрылся. Собственник автомобиля установлен. По данному факту проводится проверка.

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