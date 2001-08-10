Автомобилистов просят учитывать дорожные работы при передвижении по Южно-Сахалинску

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С сегодняшнего дня закрыт на реконструкцию мост через р. Сусуя по ул. Сахалинской, движение автотранспорта на время строительства нового дорожного объекта осуществляется по специально возведенному временному объезду.

На пр. Мира продолжается ремонт дорожного покрытия. Сегодня по западной стороне проспекта от ул. Украинской на север ведется асфальтирование дорожного полотна. Рабочим предстоит уложить три участка асфальта протяженностью 100-150 метров. Работы продолжатся, в течение дня пока позволяют погодные условия.

Движение автотранспорта организовано по свободным полосам.

Напоминаем, что введен в работу светофор на перекрестке пр. Мира и ул. Украинской. На пересечении Физкультурной и Бумажной завершены работы по демонтажу разметки и знаков кольцевого движения, с сегодняшнего дня движение осуществляется по прежней схеме.

Запланированные ранее работы по фрезерованию в вечернее время на перекрестке пр. Мира и Украинская перенесены по погодным условиям.

На восточном участке ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной проводятся работы по обустройству сетей. Для автотранспорта организован объезд.

На пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской продолжаются работы по обновлению тротуаров с оборудованием велодорожки, а также замене бордюрного камня и обустройству дорожных люков. Работы на тротуаре по южной стороне также идут на участке проспекта Победы от ул. Комсомольской до ул. Горького. Планируемый срок окончания - до 10 ноября.

На ул. Авиационной от пер. Корсаковского до пр. Мира продолжается капитальный ремонт, он будет закончен к середине ноября.

Продолжается комплекс работ по благоустройству привокзальной площади. В связи с этим для движения личного транспорта закрыт проезд от ул. Карла Маркса до Компроспекта.

Без ограничений для движения автотранспорта продолжается капитальный ремонт центральной улицы с. Березняки - ул. Зеленой.

Дорожные работы продолжаются на ул. Лесной (северо-западный объезд) и на участке трассы Южно-Сахалинск - Корсаков. Заказчиком ремонта является Управление автомобильных дорог Сахалинской области. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области, на ул. Лесной продолжается фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство новой дорожной одежды и тротуаров. На трассе Южно-Сахалинск – Корсаков идет обустройство автоматического пункта весогабаритного контроля. Срок завершения работ - 20 ноября.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при передвижении по городу и планировать свои маршруты.