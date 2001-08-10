Выехал на встречку: в Углегорском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября 2022 года в 17 часов 50 минут в районе дома № 164 по ул. Гужева г. Углегорска, 60-летний водитель, управляя автомобилем «УАЗ 390995» не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Toyota Town Ace Noah». В результате ДТП водители автомобилей получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

Также за прошедшие сутки, 31 октября 2022 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 24 дорожно-транспортных происшествия. Из них, 1 дорожно-транспортное происшествие подлежит государственному статистическому учету, в результате которого 2 человека получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГИБДД на территории области пресечены 11 фактов управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них, в отношении 3 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Пресечены 22 факта управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

УГИБДД УМВД России по Сахалинской области