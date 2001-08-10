Сахалинцу за повторное вождение в нетрезвом виде дали 10 месяцев реального срока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Смирныховским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии состояния опьянения), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Судом установлено, что осужденный, имеющий непогашенную судимость за совершение ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, освободившийся из мест лишения свободы, где отбывал наказание в виде реального лишения свободы, управлял в марте 2022 года автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем привлечен к установленной административной ответственности.
Вместе с тем, осознавая, что управление транспортным средством в состоянии опьянения запрещено, вновь в мае 2022 года находясь в состоянии опьянения сел за руль транспортного средства и начал движение по улице одного из населенных пунктов Смирныховского района, после чего задержан сотрудниками ДПС ГИБДД ОМВД России по ГО «Смирныховский» и отстранен от управления автомобилем.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, а также отсутствия должных выводов со стороны осужденного и нежелания последнего встать на путь исправления, устойчивое противоправное поведение создающее угрозу жизни и здоровью граждан, назначил последнему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, взяв его под стражу в зале суда.
Кроме того, осужденному судом назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
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