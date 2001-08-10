Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
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15:02, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Убийцы амурского автоинспектора попытались обжаловать приговор

Убийцы амурского автоинспектора попытались обжаловать приговор

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговор по уголовному делу о гибели амурского инспектора ДПС Вячеслава Шевалье был обжалован. Об этом рассказал ИА "Порт Амур" ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

32-летний Вячеслав Шевалье погиб 11 сентября 2021 года, когда сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в котором перевозились наркотики. Инспектору были нанесены смертельные травмы.

Перед Амурским областным судом предстали двое мужчин - жителей Хабаровского края. Один в итоге получил 11 лет лишения свободы, другой - 22 года.

Как отмечает прокуратура Амурской области, осужденные и их защитники не согласились с приговором и обжаловали его в апелляционном порядке. Однако они ничего не добились.

«Изучив материалы дела и выслушав участников процесса, судебная коллегия по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции признала доводы апелляционных жалоб стороны защиты необоснованными и оставила приговор без изменения», - говорится в сообщении прокуратуры. 

Ведомство отмечает, что приговор вступил в законную силу.

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