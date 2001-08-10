Молодая сахалинка "проспонсировала" мошенников на 4 с лишним миллиона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 28-летней жительницы села Березняки. Девушка сообщила, что с 26 по 27 октября у неё похитили более 4 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Девушке позвонил неизвестный, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что с её счета была произведена попытка перевода денежных средств за пределы страны. Далее заявительница обналичила денежные средства в сумме 2 528 000 рублей, которые перевела в ближайшем банкомате на указанный ей счет. После чего на сайте банка она оформила кредит и перевела денежные средства в сумме 1 747 000 на «резервный счет» другого банка.
Также в полицию обратилась 35-летняя жительница областного центра, сын которой заказал через аккаунт в соцсети экипировку для вольной борьбы на 6800 рублей. После перевода товар так и пришел, а деньги не вернули.
В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от гражданки 1982 года рождения. У женщины неизвестные похитили 570 000 рублей. Ей также сообщили, что неизвестное лицо от ее имени хочет получить кредит в Москве, и через некоторое время с ней свяжется якобы сотрудник банка. Следуя инструкциям неизвестного, заявительница в приложении создала виртуальную карту и перевела со своего счета в банке 570 000 руб.
А 68-летней жительнице Корсакова 18 октября позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил, что на её имя пытаются оформить кредит. Также неизвестный поинтересовался, сколько денег находится у заявительницы на банковской карте. В ходе разговора она сообщила звонившему код, который указан на обратной стороне её банковской карты. После чего произошло списание 420 000 рублей.
А 42-летний невельчанин увидел объявление о продаже оборудования для изготовления крем-меда стоимостью 9500 рублей. Переведя деньги ещё 18 октября, он до настоящего времени товар не получил, и деньги не вернули.
По всем фактам возбуждены уголовные дела.
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