Почти три десятка лесных пожаров потушили в Сахалинской области в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала сезона в регионе ликвидировано 26 пожаров, возникших на территории лесного фонда. Чаще всего возгорания были в Охинском, Макаровском, Корсаковском и Холмском районах. Большее число пожаров было потушено в течение первых суток с момента обнаружения, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Минимизировать ущерб, нанесенный лесными пожарами, удалось благодаря ранним подготовительным мероприятиям, которые провели по поручению губернатора Валерия Лимаренко. В этом году на финансирование работ по охране лесов от пожаров в регионе было выделено 438,5 млн. рублей. Из них 162,8 млн. рублей – федеральные средства.
– В этом сезоне в области активно закупалась специализированная техника для борьбы с лесными возгораниями. Построено 30 километров дорог противопожарного назначения, проложено 260 километров новых минерализованных полос. Установленные государственными заданиями мероприятия по противопожарному обустройству лесов выполнены в полном объёме, – прокомментировал и.о. руководителя агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.
Материалы по фактам лесных пожаров своевременно переданы в органы дознания государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Сахалинской области для установления причин и выявления виновных лиц.
Напомним, в этом году были утверждены пять маршрутов авиационного патрулирования общей протяжённостью 2434 километра и 53 маршрута наземного патрулирования – 5157 километров. Также в круглосуточном режиме проводился космический мониторинг лесопожарной обстановки. Для патрулирования леса с воздуха применяли четыре воздушных судна. Число летных часов было увеличено по сравнению с прошлым годом. Также возросла численность лесных пожарных на 29 человек, группировка парашютно-десантной пожарной службы Сахалинской авиабазы – на 9 человек. Сегодня в личный состав лесопожарных формирований входят 184 человека.
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