Сахалинка предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением СО по ДТП УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы села Березняки, нарушевшей правила дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 3 декабря 2020 года около 10 часов утра обвиняемая, управляя автомобилем «TOYOTA LAND CRUISER», двигалась со скоростью 45 км/ч по автомобильной дороге «Южно-Сахалинск – Холмск». Погода была пасмурная, шел слабый снег, в результате чего образовался гололед. Двигавшийся впереди обвиняемой автомобиль начинает притормаживать, на что фигурантка также начала педаль тормоза. В результате не справившись с управлением, женщина допустила занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем «TOYOTA SUCCEED». В результате столкновения пассажиру, сидящему на переднем пассажирском сидении встречного транспортного средства, причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся в совокупности как тяжкий вред здоровью.

Указанные нарушения требований абзаца 1 п. 10.1 ПДД РФ, допущенные обвиняемой, находятся в прямой причинной связи с наступившими последствиями.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.