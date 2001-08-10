На Камчатке будут судить двух телефонных мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как рассказали информационному агентству в краевой прокуратуре, мужчинам предъявлено обвинение в совершении мошенничества и покушении на мошенничество в значительном и крупном размерах.

«По версии следствия с августа по октябрь 2021 года один из обвиняемых, имея навыки дистанционного обмана, звонил из Новосибирской области на стационарные телефоны жителей Петропавловска. В качестве жертв он выбирал женщин преклонного возраста. Представляясь сотрудником правоохранительных органов, он сообщал гражданам о якобы совершенных их родственниками серьезных правонарушениях и предлагал за деньги решить проблему. Его сообщник в Петропавловске приезжал домой к потерпевшим и забирал деньги», - рассказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре добавили, что жертвами обвиняемых стали три пенсионерки, которые отдали 600 тысяч рублей. Еще одна потерпевшая дозвонилась внуку и не открыла мошеннику входную дверь.

За совершение мошеннических действий обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит городской суд Петропавловска.