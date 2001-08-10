На Камчатке будут судить двух телефонных мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как рассказали информационному агентству в краевой прокуратуре, мужчинам предъявлено обвинение в совершении мошенничества и покушении на мошенничество в значительном и крупном размерах.
«По версии следствия с августа по октябрь 2021 года один из обвиняемых, имея навыки дистанционного обмана, звонил из Новосибирской области на стационарные телефоны жителей Петропавловска. В качестве жертв он выбирал женщин преклонного возраста. Представляясь сотрудником правоохранительных органов, он сообщал гражданам о якобы совершенных их родственниками серьезных правонарушениях и предлагал за деньги решить проблему. Его сообщник в Петропавловске приезжал домой к потерпевшим и забирал деньги», - рассказали в надзорном ведомстве.
В прокуратуре добавили, что жертвами обвиняемых стали три пенсионерки, которые отдали 600 тысяч рублей. Еще одна потерпевшая дозвонилась внуку и не открыла мошеннику входную дверь.
За совершение мошеннических действий обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит городской суд Петропавловска.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
- 08:35 Сегодня Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора проведет прием в Южно-Сахалинске
09:57 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска предлагают приобрести свежую камбалу
11:49 Сегодня Автомобиль "Почты России" потерял письма и посылки
- 12:16 Сегодня Сахалинская область представит крупнейшие инвестиционные проекты в столице
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
12:51 21 Октября Добровольцы организовали для мобилизованных сахалинцев курс тактической медицины
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
- 01:53 14 Октября
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
Выбор редакции
- 14:06 Вчера На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?