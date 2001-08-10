Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2022
Сейчас 17:30
61,36|61,57|66,91
Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
13:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Амурской области разбил стулом автомобиль, сигнализация которого мешала ему спать

Житель Амурской области разбил стулом автомобиль, сигнализация которого мешала ему спать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителя Благовещенска подозревают в том, что он повредил чужой автомобиль, сообщает ИА «Порт Амур» с ссылкой на областное управление МВД.

В ведомстве рассказывают, что в полицию обратился благовещенец. Мужчина поведал стражам порядка: проснувшись утром, он обнаружил поврежденным свой припаркованный у подъезда автомобиль.

Работая по заявлению, участковый установил, что к произошедшему может быть причастен сосед благовещенца, мужчина 1969 года рождения. Его задержали. Как отмечается, горожанин признал вину. Свой поступок объяснил тем, что сработавшая ночью сигнализация машины мешала ему спать.

«Записи камер видеонаблюдения зафиксировали тот момент, когда подозреваемый со стулом в руках двигался в сторону парковки. Возвращался гражданин уже со сломанным предметом мебели», - отмечают в УМВД.

Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 186 000 рублей.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?