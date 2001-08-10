Полицейские в Поронайске раскрыли кражу с карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 октября в отдел МВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 36-летнего мужчины о том, что 18 октября с его банковской карты были похищены около 6 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинскйо полиции.

Сотрудники уголовного розыска установили все обстоятельства кражи и личность подозреваемой. Ею оказалась 36-летняя ранее неоднократно судимая жительница Поронайска. Как стало известно, потерпевший и ещё один мужчина находились в гостях у подозреваемой. Вместе они распивали спиртные напитки. Несколько раз компания ходила в магазин, где за покупки своей картой расплачивался заявитель. Когда он отправился спать, женщина вытащила карту и уже вместе с другим гостем они сходили в магазин. Когда мужчина ушел, женщина снова пошла с чужой картой по магазинам. Вернувшись домой, она незаметно положила карту на то же место – в карман одежды потерпевшего.

Уже позже потерпевший зашел в магазин и попытался расплатиться за покупки своей картой, но у него не хватило средств. Проверив баланс, мужчина обнаружил, что на балансе имеется всего 300 рублей и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.