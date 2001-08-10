Пьяный сахалинец попросил у прохожего сигарету, а потом забрал его партмоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя областного центра, обвиняемого в грабеже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 30 июля 2022 года около 6 утра, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый в компании своих друзей находился в районе площади Ленина города Южно-Сахалинска. Мимо отдыхающих проходил мужчина и обвиняемый попросил у него закурить. Далее между молодым человеком и прохожим начался словесный конфликт, переросший в потасовку. Когда мужчина упал на землю, фигурант увидел в кармане у потерпевшего портмоне и решил проверить его на наличие денежных средств.

Так, реализуя задуманное, злоумышленник вытащил из кармана кошелек, стоимостью 2000 рублей, в котором находились денежные средства в размере 3 500 рублей и банковские карты, тем самым открыто похитив чужое имущество. Позже молодой человек выкинул кошелёк, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 161 УК РФ - грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.