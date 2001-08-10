Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2022
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11:55, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская пенсионерка, спасая сбережения, отдала мошенникам почти миллион

Сахалинская пенсионерка, спасая сбережения, отдала мошенникам почти миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки двое сахалинцев, которые потеряли свои сбережения, обратились с заявлением в полицию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 71-летней жительнице села Горнозаводск в поздно вечером поступили звонки от «сотрудников банка» и работников «правоохранительных органов». В ходе беседы неизвестные по телефону сообщили заявительнице, что с ее банковского счета происходит попытка списания денежных средств. Мошенники убедили пенсионерку о необходимости застраховать находящиеся на ее счете денежные средства путем перевода на безопасный счет, что она и сделала, ущерб составил 970 000 рублей.

По такой же схеме на уловку мошенников попался 58-летний житель областного центра. Мужчина, действуя согласно указаниям собеседника, перевел почти 150 000 рублей на чужой счет.

 

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