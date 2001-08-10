Сахалинская пенсионерка, спасая сбережения, отдала мошенникам почти миллион

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшие сутки двое сахалинцев, которые потеряли свои сбережения, обратились с заявлением в полицию, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, 71-летней жительнице села Горнозаводск в поздно вечером поступили звонки от «сотрудников банка» и работников «правоохранительных органов». В ходе беседы неизвестные по телефону сообщили заявительнице, что с ее банковского счета происходит попытка списания денежных средств. Мошенники убедили пенсионерку о необходимости застраховать находящиеся на ее счете денежные средства путем перевода на безопасный счет, что она и сделала, ущерб составил 970 000 рублей.

По такой же схеме на уловку мошенников попался 58-летний житель областного центра. Мужчина, действуя согласно указаниям собеседника, перевел почти 150 000 рублей на чужой счет.