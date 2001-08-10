Двое сахалинцев, разыгрывая спектакль с пожарным и директором, обманули трех человек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Самары, обвиняемых в серии мошенничеств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в январе 2022 года в дежурную часть УМВД России по Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы города Корсакова. Установлено, что у потерпевшей обманным путём мошенников похитили почти 40 тысяч рублей.

Как выяснилось, злоумышленники использовали для поиска подходящих контактов одно из мобильных приложений. Так, неизвестный мужчина звонил в аптеки, магазины и представлялся сотрудником службы пожарной безопасности. Он выяснял персональные данные директора или заместителя, а уже на следующий день по тому же телефонному номеру звонила женщина. Она представлялась якобы тем самым директором и просила работника перечислить денежные средства на счёт за доставку противопожарного оборудования. Также просила проследить за тем, чтобы всё было в порядке при установке оборудования.

В ходе проведения сотрудниками управления уголовного розыска оперативно-розыскных мероприятий были выявлены ещё два противоправных эпизода по похожей схеме, только потерпевшими были жители Южно-Сахалинска и Новосибирска.

Так на удочку обвиняемых попались 3 человека, которым нанесен значительный материальный ущерб в сумме 126 275 рублей.

Таким образом, обвиняемые совершили ряд преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.