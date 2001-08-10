Еще трое сахалинцев отдали деньги мошенникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 октября 2022 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 32-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила о том, что 24 октября путем обмана неизвестный похитил более 792 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Позже в полицию поступило заявление от 38-летней женщины, которую мошенники лишила 225 000 рублей.

В ОМВД России по Курильскому городскому округу обратился гражданин 1953 года рождения. У него путем обмана было похищено 35 400 рублей.

В полицию Поронайска обратилась 33-летняя жительница села Восток. У нее похитили денежные средства в размере 15 000 рублей.По всем фактам возбуждены уголовные дела.