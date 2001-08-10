Двое сахалинцев погибли в ходе специальной военной операции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе специальной военной операции погибли двое сахалинских военнослужащих, сообщает astv.ru.

Как пишет интернет-ресурс, о гибели рядового Литовченко Александра Владимировича сообщил в своём Telegram-канале мэр Тымовского района.

"Честно и беззаветно исполняя воинский долг, он отдал жизнь во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Он показал пример безмерного мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге. В эти горестные минуты я хочу выразить слова поддержки близким и родным Александра. Семье погибшего обязательно окажем всю необходимую помощь", - отметил Эдуард Звада.

А глава Холмского района Дмитрий Любчинов сообщил о гибели Сергея Сергеевича Ефанова.

"Он защищал нашу Родину стойко и мужественно. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Все жители Холмского района скорбят вместе с Вами. Семье Сергея Ефанова будет оказана вся необходимая помощь", - рассказал он.