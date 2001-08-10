Житель Южно-Сахалинска до смерти забил сожительницу, назвавшую его другим именем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в доме по ул. Авиационной тела 44-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.
В совершении преступления обвиняется 46-летний житель г. Южно-Сахалинска.
По версии следствия, потерпевшая и обвиняемый, являясь сожителями, совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития женщина назвала мужчину другим именем, в связи с этим между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес женщине множественные удары руками и ногами на голове и телу.
Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия до приезда скорой помощи.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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