Житель Южно-Сахалинска до смерти забил сожительницу, назвавшую его другим именем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обнаружения в доме по ул. Авиационной тела 44-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

В совершении преступления обвиняется 46-летний житель г. Южно-Сахалинска.

По версии следствия, потерпевшая и обвиняемый, являясь сожителями, совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития женщина назвала мужчину другим именем, в связи с этим между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес женщине множественные удары руками и ногами на голове и телу.

Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.