Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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15:59, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области объявился "пироманьяк"

В Амурской области объявился

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Ровное Благовещенского района объявился «пироманьяк», сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Telegram-канал пожарной части № 41. 

Так, в населенном пункте «орудует» неизвестный поджигатель. Он уже несколько дней подряд пытается сжечь сухую растительность на нескольких участках непосредственно в селе. 

«С упорством неадекватного человека в ночное время (бывает, и после часа ночи) он жгет одни и те же участки. При этом его совсем не интересует, что могут погореть (вместе с участком) и дома соседей», — посетовали пожарные.

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