В Макарове мужчина ответит в суде за любовь к нетрезвой езде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 12 августа 2022 года, в дневное время, будучи в состоянии алкогольного опьянения и лишенным прав на управление автомобилем, обвиняемый сел за руль и решил подвезти до работы свою сожительницу. В районе улицы Школьной автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу для проверки документов. При разговоре инспекторами были выявлены явные признаки опьянения. Мужчина был отстранен от управления автомобилем и доставлен для разбирательства в отдел полиции.

По результатам освидетельствования у фигуранта было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации - 1,347 мг/л выдыхаемого воздуха. Кроме того, в марте 2022 года мужчину уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.