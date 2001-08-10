Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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11:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине 60-летний водитель вылетел в кювет

На Сахалине 60-летний водитель вылетел в кювет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 26 октября на 36 км автодороги «Огоньки-Невельск» 60-летний водитель автомобиля ««MITSUBISHI PAJERO IO», двигаясь с запада на восток, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением транспортного средства, не справился с управлением и совершил съезд с проезжей части дороги в кювет, вправо по ходу движения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП водитель и 55-летняя пассажир получили травмы. По данному факту проводится проверка.

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