Сахалинцы продолжают брать кредиты для мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Органами внутренних дел Сахалинской области возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничеств, совершенных с использованием современных технологий коммуникации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что утром 25 октября ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются похитить сбережения заявителя и предположительно, это сотрудники банка. Затем последовали разъяснения, для того, чтобы вычислить мошенников необходимо пойти в ближайшее отделение банка, оформить кредит, получить деньги и перевести их на указанный счет. Действуя по инструкции мошенника, заявитель перевел 420 000 рублей.
Также от действий аферистов пострадала 51-летняя жительница Поронайска. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в отношении заявительницы была совершена попытка мошеннических действий и с целью сохранности своих денег необходимо все свои сбережения перевести на специальный безопасный счет страхового агента банка, что заявительница и сделала. Ущерб составил более 189 тысяч рублей.
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