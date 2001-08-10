Тихоокеанское
информационное агентство
26 Октября 2022
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10:05, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинцы продолжают брать кредиты для мошенников

Сахалинцы продолжают брать кредиты для мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Органами внутренних дел Сахалинской области возбуждено два уголовных дела по фактам мошенничеств, совершенных с использованием современных технологий коммуникации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Так, в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 66-летнего мужчины. Потерпевший сообщил, что утром 25 октября ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что мошенники пытаются похитить сбережения заявителя и предположительно, это сотрудники банка. Затем последовали разъяснения, для того, чтобы вычислить мошенников необходимо пойти в ближайшее отделение банка, оформить кредит, получить деньги и перевести их на указанный счет. Действуя по инструкции мошенника, заявитель перевел 420 000 рублей.

Также от действий аферистов пострадала 51-летняя жительница Поронайска. Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что в отношении заявительницы была совершена попытка мошеннических действий и с целью сохранности своих денег необходимо все свои сбережения перевести на специальный безопасный счет страхового агента банка, что заявительница и сделала. Ущерб составил более 189 тысяч рублей.

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