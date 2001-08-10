Сахалинка, уклонявшаяся от алиментов, получила семь месяцев колонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неуплата алиментов с учетом имеющейся административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".) для должницы обернулось лишением свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального УФССП.

В отделении судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 УФССП России по Сахалинской области находилось исполнительное производство в отношении гражданки Н. о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1\4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно.

Должница, уведомленная о возбуждении исполнительного производства, от исполнения решения суда уклонялась, место жительство меняла, на прием в отделение судебных приставов не являлась. Судебным приставом-исполнителем в отношении женщины был вынесен ряд ограничительных мер, однако выплаты алиментов не последовало. Задолженность достигла свыше 1,5 миллиона рублей. Безответственный родитель был объявлен в розыск. В результате была найдена и доставлена в отделение судебных приставов. В отношении гражданки Н. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей" и отправлено в суд.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судебный пристав-исполнитель направил постановление о взыскании с заработка осужденного задолженности по алиментным платежам в исправительное учреждение.