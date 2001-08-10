В Южно-Сахалинске участились случи продажи некачественной красной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории городского округа участились случаи реализации продукции сомнительного качества, внешне схожей с икрой рыб семейства лососевых, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Как уточнили в Департаменте общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска, на реализуемую рыбную продукцию отсутствуют документы, подтверждающие ее качество, а также законность происхождения, что небезопасно для потребителей. Цена на такой товар колеблется от 1500 до 1600 рублей за 0,5 литра.

Сотрудниками департамента осуществлены рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконной уличной торговли, в ходе которых зафиксированы факты реализации подозрительной продукции в пластиковой таре внешней схожей с икрой лососевых рыб.

Так, в районе рынков «Восток» и «Техник» выявлены факты незаконной торговли. Материалы вместе с икрой направлены в полицию для принятия мер по компетенции, административная комиссия также примет решение о привлечении лиц к административной ответственности.

Рейдовые мероприятия будут продолжаться на постоянной основе.

Администрация призывает жителей и гостей города быть бдительными и не приобретать на улице продукцию сомнительного качества.