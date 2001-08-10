Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
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14:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Камчатке проверяют сообщение о бомбе в двух министерствах и избиркоме

На Камчатке проверяют сообщение о бомбе в двух министерствах и избиркоме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 октября на электронные адреса поступило несколько сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в административных и образовательных учреждениях Камчатки, сообщает ИА "Кам 24".

Как рассказали информационному агентству в оперативных службах края, в одном сообщении говорилось о взрывных устройствах в школах Петропавловска-Камчатского (все здания уже проверили, никаких бомб не обнаружено). В другом утверждалось, что бомба заложена в доме № 35 по улице Советской, где находятся краевой избирком, министерства образования и строительства края. Эта информация проверяется.

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