Директор сахалинской фирмы не хотел платить зарплату и попал под уголовное дело

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении директора одного из коммерческих предприятий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, подозреваемый, в период более двух месяцев не производил работнику предприятия выплату заработной платы и иных установленных законом выплат, на общую сумму более 702 тысяч рублей, при наличии финансовой возможности своевременно и в полном объеме производить их выплаты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.