Тихоокеанское
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10:35, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Макаровские пожарные потушили частный дом

Макаровские пожарные потушили частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 октября в 21.29 в диспетчерскую Макаровской пожарной части поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ «Управление ППС».

Пожарные прибыли на место в 21.35. К этому моменту открытием пламенем горели дачный дом и хозяйственная постройка. Площадь пожара составила 65 квадратных метров.

Пожар локализовали в 22.14, а в 23.15 полностью ликвидировали.  

В тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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