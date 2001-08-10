На Сахалине орудовали черные кредиторы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Список "чёрных кредиторов" Сахалинской области пополнился. С начала года туда включили ещё четыре организации, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу южно-сахалинского отделения Дальневосточного Банка России, одна из таких организаций работала в Углегорске под вывеской состоявшего ранее в государственном реестре ломбарда. Несмотря на то, что он был исключен из реестра, владелец ломбарда не прекратил свою деятельность, а продолжил выдавать займы сахалинцам под залог их имущества, но уже незаконно.

"Клиенты таких “черных кредиторов” не защищены законом в отличие от тех, кто обращается к услугам легальных участников финансового рынка.

"Прежде чем заключить договор, мы рекомендуем проверять статус организации на сайте Банка России. Там есть и реестры легальных организаций, и так называемый предупредительный список, где содержатся сведения о неподнадзорных регулятору компаниях, незаконно предоставляющих финансовые услуги", - прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.

Всего в островном регионе выявлено 11 "черных кредиторов".