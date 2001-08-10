На Сахалине орудовали черные кредиторы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Список "чёрных кредиторов" Сахалинской области пополнился. С начала года туда включили ещё четыре организации, сообщает astv.ru, ссылаясь на пресс-службу южно-сахалинского отделения Дальневосточного Банка России, одна из таких организаций работала в Углегорске под вывеской состоявшего ранее в государственном реестре ломбарда. Несмотря на то, что он был исключен из реестра, владелец ломбарда не прекратил свою деятельность, а продолжил выдавать займы сахалинцам под залог их имущества, но уже незаконно.
"Клиенты таких “черных кредиторов” не защищены законом в отличие от тех, кто обращается к услугам легальных участников финансового рынка.
"Прежде чем заключить договор, мы рекомендуем проверять статус организации на сайте Банка России. Там есть и реестры легальных организаций, и так называемый предупредительный список, где содержатся сведения о неподнадзорных регулятору компаниях, незаконно предоставляющих финансовые услуги", - прокомментировал управляющий Отделением Банка России по Сахалинской области Александр Шкарубо.
Всего в островном регионе выявлено 11 "черных кредиторов".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
10:09 Вчера Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
10:53 21 Октября Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне
08:56 18 Октября Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области
15:27 30 Сентября В Южно-Сахалинске детей обучат лазерной резке и гравировке
09:17 30 Сентября Южносахалинцев приглашают на ярмарку "Золотая осень Сахалина-2022"
- 01:53 14 Октября
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 08:39 Вчера На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
- 12:29 10 Октября Южно-Сахалинские школьники поговорили о роли отца в воспитании
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?