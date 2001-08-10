Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
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11:14, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Амурской области нашли тела двух пропавших ранее рыбаков

В Амурской области нашли тела двух пропавших ранее рыбаков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области нашли тела двух пропавших рыбаков, пишет ИА "Порт Амур".

Об исчезновении мужчин в районе дамбы в селе Малиновка Шимановского района писали 21 октября. На берегу нашли лодку и автомобиль. Дно водоема обследовал, но найти тела не удалось.

В воскресенье, 23 октября, телеграм-канал otzovik_shim сообщил о том, что погибшие обнаружены, опубликовав видео с места происшествия. 

- После спуска воды на малиновской дамбе были найдены тела двух пропавших мужчин. Приносим соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении канала. 

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