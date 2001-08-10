Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
После вмешательства прокуратуры г. Южно-Сахалинска в отношении муниципального служащего организована процедура контроля за расходами, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Прокуратурой г.Южно-Сахалинска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в городской думе г. Южно-Сахалинска. Установлено, что муниципальным служащим сокрыты сведения о понесенных расходах по приобретению дорогостоящих объектов имущества.
В связи с этим, в адрес председателя городской думы внесено представление с требованием организации проверочных мероприятий по указанному факту.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, информация о нарушении закона о расходах в семидневный срок направляется высшему должностному лицу субъекта для принятия решения об организации проверки.
Несмотря на требования прокурора, а также в нарушение законодательства в установленный срок информация о выявленных фактах губернатору Сахалинской области не направлена.
С учетом неисполнения требований законодательства прокурором г.Южно-Сахалинска председателю городской думы внесено представление об устранении допущенных нарушений.
По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, информация направлена губернатору Сахалинской области.
В настоящее время правительством Сахалинской области организована и проводится проверка соответствия доходов произведенным расходам муниципального служащего.
Итоги проверки находятся на контроле прокуратуры.
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