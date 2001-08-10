Сахалинские приставы нашли островитянина, скрывающегося от уплаты алиментов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отделении судебных приставов по Анивскому району УФССП России по Сахалинской области на исполнении находиться исполнительный документ о взыскании с гражданина А. задолженности по алиментным платежам в пользу несовершеннолетних дочерей. Родительский долг перед своими несовершеннолетними детьми анивчанин исполнять уклонялся, в суд на рассмотрение дела неоднократно не являлся, в связи, с чем был объявлен в розыск по постановлению судьи Анивского районного суда за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей», рассказали ТИА "Острова" в УФССП РФ по Сахалинской области.

Во время осуществления исполнительных действий в отношении должников по месту их жительства, в одной из квартир судебные приставы по обеспечению установленного порядка установили гражданина, который при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, оказался разыскиваемым должником А.

После подтверждения информации о розыске судебные приставы по ОУПДС задержали безответственного отца, а затем передали его сотрудникам ОМВД России по Анивскому району.