На Сахалине будут судить начальника отела Ростехнадзора за мелкое взяточничество
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего начальника отдела регионального управления Ростехнадзора в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки за совершение незаконных действий), а также четырех эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление полномочиями), рассказали ТИА "Острова" в прокуратуре.
Факты преступной деятельности были выявлены сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий.
По результатам проведенного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Сахалинской области расследования установлено, что в 2021 г. обвиняемый систематически получал незаконное вознаграждение от 5 до 20 тыс. рублей от предпринимателей, использующих в своей деятельности опасные производственные объекты, за бездействие при проверке их отчетов об осуществлении производственного контроля на данных объектах, что способствовало росту риска возникновения аварийных ситуаций при их эксплуатации.
За указанные действия обвиняемый в общей сумме получил не менее 80 тыс. рублей.
Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны прокурором достаточными.
После вручения копии обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены для рассмотрения по существу в Южно-Сахалинский городской суд.
Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.
Взяткодатели также стали фигурантами уголовных дел и привлечены к уголовной ответственности.
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