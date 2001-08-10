Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
Сейчас 22:25
61,70|60,53|66,91
На улице Чехова в Южно-Сахалинске приступили к ремонту участка сетей
10:22, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Тымовские пожарные потушили расселенный двухэтажный дом

Тымовские пожарные потушили расселенный двухэтажный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 октября в 03.39 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в райцентре, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Пожарные прибыли на место в 03.43. К этому моменту открытием пламенем горел расселенный двухэтажный деревянный дом. Площадь пожара составила 120 метров.

Пожар локализовали в 04.00, а в 07.55 полностью ликвидировали.  

В тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?