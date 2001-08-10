Углегорские полицейские раскрыли кражу со значительным ущербом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Углегорскому району установлена причастность 30-летней местной жительницы к краже сотового телефона. Ранее с заявлением о краже телефона, документов и денежных средств в полицию обратился 48-летний житель села Бошняково. Мужчина заявил об ущербе в сумме более 57 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники выяснили, что в гости к заявителю накануне кражи приходила его бывшая сожительница со своей знакомой. Все вместе они распивали спиртные напитки и когда хозяин квартиры отправился спать, подозреваемая взяла его сотовый и поспешила покинуть квартиру.

После ухода гостей мужчина не смог найти свой мобильный, деньги и документы и обратился за помощью в полицию. Деньги и документы он всё же позже нашел, о чем сразу сообщил полицейским. А вот у девушки был изъят похищенный телефон, которым она свободно пользовалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ – кража, с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.