Тихоокеанское
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12:49, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Алаид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем, 18 октября, в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Сахалинской группы реагирования на вулканические извержения поступила информация о том, что на вулкане Алаид  (высота 2339 м, расположен в 45 км СЗ от г. Северо-Курильск, на острове Атласово) произошел пепловый выброс на высоту до 4 км. Шлейф распространился в северном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

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