На Сахалине ветеринар, обязанный проверить качество рыбы, провел анализ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении должностного лица одного из контролирующих органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в мае 2022 года к подозреваемому обратился представитель одного из коммерческих предприятия о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбной продукции.

Подозреваемый, в нарушение установленного порядка, выезд по месту хранения пищевого продукта не осуществил, необходимые для исследования пробы не провел, ветеринарно-санитарная экспертиза им проведена не была.

Впоследствии, из личной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, он внес заведомо ложные сведения в государственную информационную систему, оформив заключение ветеринарно-санитарной экспертизы без ее фактического проведения, что послужило основанием для выдачи фиктивных ветеринарных справок и заключения о реализации пищевых продуктов.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Поронайской городской прокуратуры.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.