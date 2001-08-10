Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
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11:42, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине ветеринар, обязанный проверить качество рыбы, провел анализ "на расстоянии"

На Сахалине ветеринар, обязанный проверить качество рыбы, провел анализ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поронайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области в отношении должностного лица одного из контролирующих органов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в мае 2022 года к подозреваемому обратился представитель одного из коммерческих предприятия о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы рыбной продукции.

Подозреваемый, в нарушение установленного порядка, выезд по месту хранения пищевого продукта не осуществил, необходимые для исследования пробы не провел, ветеринарно-санитарная экспертиза им проведена не была.

Впоследствии, из личной заинтересованности, используя свои должностные полномочия, он внес заведомо ложные сведения в государственную информационную систему, оформив заключение ветеринарно-санитарной экспертизы без ее фактического проведения, что послужило основанием для выдачи фиктивных ветеринарных справок и заключения о реализации пищевых продуктов.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из Поронайской городской прокуратуры.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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