Сахалинку будут судить за незаконную регистрацию в ее квартире иностранных граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
13 октября группой дознания ОМВД России по Курильскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 59-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ (Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что в период времени с августа по сентябрь 2022 года фигурантка, являясь собственником жилого помещения, фиктивно поставила на учёт двух приезжих с другого региона России гражданок. В то же время у неё не было намерений в последующем предоставить указанную в документах квартиру для фактического проживания там зарегистрированных лиц. Она достоверно знала, что указанные ею лица пребывать по данному адресу не будут. Действовала гражданка умышленно и из личной заинтересованности. Таким образом, в её действиях усмотрены признаки преступления. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.
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