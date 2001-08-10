Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратурой Сахалинской области проанализировано состояние преступности на территории региона, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
За 9 месяцев 2022 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 6 485 преступлений (-3,1%).
Уровень преступности в области составил 132,4 преступления в расчёте на 10 тысяч населения (против 136,7 годом ранее). Выше среднеобластного уровня данный показатель в Макарове, Долинске, Поронайске и ряде иных районов.
На 3,8% меньше совершено преступлений средней и небольшой тяжести (4 884 против 5 077). Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,1% (с 1 618 до 1 601), включая убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.
Продолжилась динамика уменьшения числа совершённых имущественных преступлений, включая кражи (-13,9%, 1 703), угоны (-25,7%, 101), грабежи
(-23%, 57) и разбойные нападения (-9,1%, 10).
Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах
(-6,1%, 1761), в том числе на улицах, площадях и скверах (-4,7%, 1 294).
На фоне общего снижения криминальной напряжённости, преступность среди несовершеннолетних также характеризуется снижением на 21,6%, подростками совершено 156 уголовно-наказуемых деяний. Чаще всего это кражи (93) и угоны (25).
Количество криминальных ДТП снизилось на 1,4% (72). При этом 515 (+4%, 495) водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – crimestat.ru.
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