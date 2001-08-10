Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области проанализировано состояние преступности на территории региона, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

За 9 месяцев 2022 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 6 485 преступлений (-3,1%).

Уровень преступности в области составил 132,4 преступления в расчёте на 10 тысяч населения (против 136,7 годом ранее). Выше среднеобластного уровня данный показатель в Макарове, Долинске, Поронайске и ряде иных районов.

На 3,8% меньше совершено преступлений средней и небольшой тяжести (4 884 против 5 077). Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,1% (с 1 618 до 1 601), включая убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.

Продолжилась динамика уменьшения числа совершённых имущественных преступлений, включая кражи (-13,9%, 1 703), угоны (-25,7%, 101), грабежи

(-23%, 57) и разбойные нападения (-9,1%, 10).

Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах

(-6,1%, 1761), в том числе на улицах, площадях и скверах (-4,7%, 1 294).

На фоне общего снижения криминальной напряжённости, преступность среди несовершеннолетних также характеризуется снижением на 21,6%, подростками совершено 156 уголовно-наказуемых деяний. Чаще всего это кражи (93) и угоны (25).

Количество криминальных ДТП снизилось на 1,4% (72). При этом 515 (+4%, 495) водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – crimestat.ru.