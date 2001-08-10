Тихоокеанское
информационное агентство
19 Октября 2022
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08:56, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области

Сахалинская прокуратура назвала самые криминальные районы области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратурой Сахалинской области проанализировано состояние преступности на территории региона, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.

За 9 месяцев 2022 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 6 485 преступлений (-3,1%).

Уровень преступности в области составил 132,4 преступления в расчёте на 10 тысяч населения (против 136,7 годом ранее). Выше среднеобластного уровня данный показатель в Макарове, Долинске, Поронайске и ряде иных районов.

На 3,8% меньше совершено преступлений средней и небольшой тяжести (4 884 против 5 077). Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 1,1% (с 1 618 до 1 601), включая убийства и причинение тяжкого вреда здоровью.

Продолжилась динамика уменьшения числа совершённых имущественных преступлений, включая кражи (-13,9%, 1 703), угоны (-25,7%, 101), грабежи
(-23%, 57) и разбойные нападения (-9,1%, 10).

Сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах
(-6,1%, 1761), в том числе на улицах, площадях и скверах (-4,7%, 1 294).

На фоне общего снижения криминальной напряжённости, преступность среди несовершеннолетних также характеризуется снижением на 21,6%, подростками совершено 156 уголовно-наказуемых деяний. Чаще всего это кражи (93) и угоны (25).

Количество криминальных ДТП снизилось на 1,4% (72). При этом 515 (+4%, 495) водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Самостоятельно с характеристиками преступности в островном регионе и в Российской Федерации в целом можно ознакомиться на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации – crimestat.ru.

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