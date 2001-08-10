Житель Курильска купил у земляка из Ноглик наркотики и теперь пойдет под суд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокурором Курильского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летнего жителя г.Курильска в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.228, п. «б» ч.3 ст.228.1 УК РФ ( незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, а также в незаконном сбыте наркотического средства, совершенном в значительном размере), рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратеру.
В ходе предварительного следствия установлено, что в феврале 2022 года обвиняемый незаконно приобрел у знакомого, проживающего в пгт.Ноглики, наркотическое средство в значительном размере, после чего часть наркотика стал хранить у себя дома для личного употребления, а часть незаконно сбыл жителю г.Курильска, после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Курильский районный суд.
За совершение указанных преступлений обвиняемому грозит наказание до пятнадцати лет лишения свободы.
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