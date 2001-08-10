В Шахтерске украли велосипед, оставленный без присмотра

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ещё в августе в отдел МВД России по Углегорскому району с заявлением о краже велосипеда обратилась 30-летняя жительница Шахтерска. По классике жанра данного вида преступлений, транспортное средство было оставлено на улице сыном заявительницы, откуда его и похитил злоумышленник. Сумма ущерба составила 12500 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Позже заявительница всё же нашла свой велосипед и забрала его. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вышли на гражданина, причастного к хищению – 18-летнего жителя Шахтерска.

Фигурант проходил мимо и увидел не оборудованный запирающими устройствами велосипед, оставленный без присмотра. Он сел на него и поспешил скрыться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», ч. 2. ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. В отношении ранее судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.