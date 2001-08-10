Еще трое сахалинцев стали жертвами мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В УМВД России по городу Южно-Сахалинску за выходные дни поступило два заявления. Сахалинцы сообщили, что неизвестные путем обмана похитили их денежные средства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Так, 42-летней жительнице областного центра позвонил неизвестный и сообщил, что для предотвращения мошеннических ей необходимо оформить кредит и перевести средства на безопасные счета, что заявительница и сделала, тем самым лишилась 650 тысяч рублей.
Второй потерпевшей поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что ей одобрена выдача кредита в сумме 800 000 рублей. Но так как заявительница не подавала заявку, необходимо выполнить некоторые действия, чтобы поймать мошенников. Следуя инструкциям, заявительница перевела злоумышленникам более 790 тысяч рублей.
На туже схему мошенников попалась жительница села Стародубское. Она оформила кредит на 712 000 рублей и по указанию звонившего направилась снимать 490 000 рублей. Но снять с банковской карты можно было лишь 150 000 рублей, что она и сделала. Обналиченные денежные средства заявительница с помощью терминала перевела на указанный собеседницей счет, общий ущерб составил более 130 тысяч рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.
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