Прокуратура в суде заставила власти Долинска провести уличное освещение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Долинской городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина, поступившему с личного приема прокурора Сахалинской области, о нарушениях законодательства о безопасности дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в областной прокуратуре.
Установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства, на участке автомобильной дороги, расположенной между пересечением улиц Ленина - Пионерская и пересечением улиц Ленина - проспект Победы г. Долинск полностью отсутствует уличное освещение; вдоль проезжей части по обеим сторонам улицы отсутствуют тротуары для движения пешеходов.
Об устранении нарушений законодательства главе муниципального образования внесено представление.
По результатам его рассмотрения проведены работы по установке уличного освещения. Однако меры к обустройству тротуаров для движения пешеходов приняты не были.
В связи с этим, Долинский городской прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением о возложении обязанности по устройству тротуаров для движения пешеходов на указанном участке автомобильной дороги.
Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил заявленные требования в полном объеме.
Решение суда в законную силу не вступило.
Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, виновное должностное лицо администрации муниципального образования привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ.
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