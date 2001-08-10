Тихоокеанское
информационное агентство
14 Октября 2022
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Пьяная сахалинка решила принять ванну с грудным сыном, в результате чего ребенок утонул
17:31, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Пьяная сахалинка решила принять ванну с грудным сыном, в результате чего ребенок утонул

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летней местной жительницы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), рассказали ТИА "Острвоа" в региональном следственном комитете.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемая, находясь в своей квартире, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совместно со своим грудным сыном принимала ванну. В ходе купания женщина заснула, в результате ребенок остался без должного присмотра, что повлекло его утопление.      

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.  

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