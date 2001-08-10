Сахалинец пойдет под суд за то, что забрал чужие деньги из банкомата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сентябре 2022 года в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра 1985 года рождения о том, что двумя днями ранее она решила воспользоваться услугами банкомата, установленного в торговом центра по улице Крымской областного центра. Гражданка зашла обналичить 5 тысяч рублей, однако забрала карту, а про деньги забыла. Следом за ней к банкомату подошел 46-летний житель Южно-Сахалинска и забрал забытую красную купюру себе, рассказали ТИА "Острова" в региональной полиции.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность гражданина и задержали его. Деньги он успел растратить на свои нужды.

Расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), продолжается.

В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Материал подготовлен на основе предварительных данных